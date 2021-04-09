Генпрокуратура возбудила дело о геноциде беларуского народа в годы Великой Отечественной войны

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида беларуского народа во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам генпрокурора Андрея Шведа, силовики, расследуя уголовные дела, связанные с протестами, установили, что «посягательства на суверенитет» Беларуси «осуществляются некоторыми западноевропейскими государствами, причастными к массовому уничтожению беларусов» в годы войны.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», — отметил Швед.

Как передает Sputnik.by, Генпрокуратура будет обращаться в Нюрнберг «для получения ряда материалов, а также к некоторым странам, в том числе — России, Германии, Литве и Польше».