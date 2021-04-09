МВД назвало «вбросом» рассказы арестантов ЦИП Окрестина и Жодинского ИВС о «травле хлоркой»

МВД выпустило пресс-релиз, в котором утверждает, что рассказы заключенных об ухудшении условий содержания в минском ЦИП на Окрестина и в ИВС Жодино — «вбросы».

По утверждению пресс-службы, «в последние дни на интернет-ресурсах антигосударственного толка активно тиражируются рассказы (в большинстве своем обезличенные) об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино».

«Особенно "смакуется" тема травли хлоркой на Окрестина. Дескать, у многих от этого появились проблемы со здоровьем, а медпомощь не оказывается», — пишет пресс-служба ведомства.

МВД добавляет, что в изоляторах провели проверки, которые показали, что «претензии оказались очередным массовым вбросом».

«Подтверждение тому: опрос сокамерников тех, кто жаловался на "пытки" хлоркой. Ещё один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет! Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам», — пишет ведомство.

При этом, утверждает пресс-служба, все помещения на Окрестина и в Жодино «регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции», однако на это время людей выводят из камер.

«К слову, принимаемые меры способствуют тому, что эпидемиологическая обстановка в этих заведениях улучшилась. А для того, чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок!», — добавляет МВД.

К релизу ведомства прилагается видеозапись. На ней замначальника республиканского центра гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД Ольга Уткина рассказывает, что в ЦИП и ИВС «соблюдаются все необходимые противоэпидемические мероприятия». По ее словам, там используются дезинфицирующие средства, которые разрешены к применению в Беларуси, а жалоб на затрудненное дыхание или ожоги от арестантов не поступало.

В видео также показывают двух людей, представленных как арестованных по административным статьям — их зовут Валерий и Егор. Валерий утверждает, что «раствор слабенький», и для рук не опасен, а Егор — что от жидкости «запах, как в поликлинике».

Они же рассказывают, что случаев, когда человеку принесли передачу, а он ее не получил «быть не может», а если «кому что передавали — все доходило». По их словам, случаев с переполнениями камер также нет, а белье меняют раз в семь дней.

Кроме того, в видео показывают начальника ЦИП Евгения Шапетько. Он утверждает, что жалобы на условия содержания исходят только от тех людей, которые арестованы «за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», а сами они «не желают соблюдать распорядок дня, проводить в камерах уборку».

Ранее политик Николай Козлов, которого 25 марта осудили на 15 суток по статье о неповиновении следователю (статья 24.3 КоАП), рассказывал в суде о том, что он сутки сидел в одноместной камере, в которой находилось восемь человек. По его словам, однажды на пол его камеры вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки.

Позже он рассказывал изданию «Наша Нiва», что от такого концентрата у него и его сокамерников заслезились глаза и началось головокружение. Также Козлов говорил, что в камере «не было ни матрасов, ни подушек, яркий свет горел на протяжении всех пятнадцати суток, его не выключали».

О концентрированном растворе хлорки и ухудшении условий содержания рассказывал также гид музея Великой Отечественной войны Юрий Кувшинов, которому 22 марта назначили 15 суток по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП).

«Условия на этот раз в сравнении с прошлым были очень плохими, честно говоря. На Окрестина хлорку в карцер залили, в Жодино после 25 марта растяжки и удары начались. Позабирали матрасы с подушками, в восьмиместной камере нас 13 человек находилось. Спали на полу. Вентиляции не было. После того как получили передачи, через два дня забрали все книги, журналы, ручки, карандаши», — говорил он.