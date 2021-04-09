В Молодечно милиция объявила встречу с членами партии Бабарико «Вместе» «несанкционированным мероприятием»

8 апреля в Молодечно милиция пришла на запланированную встречу с представителями оргкомитета политической партии Виктора Бабарико «Вместе» Максимом Богрецовым и Дмитрием Подолинским, объявила мероприятие «несанкционированным» и попросила присутствующих разойтись, сообщает «Рэгiянальная газета».

На встречу пришли около десяти жителей Молодечно, однако подоспевшие вскоре милиционеры Молодечненского РОВД попросили собравшихся разойтись. При этом никого из присутствовавших не задержали.

Как пишет издание, перед началом встречи Богрецов консультировался с руководством местного РОВД, однако, по словам представителей штаба, «достигнуть понимания в отношении статуса нашего мероприятия в этот раз не получилось».

«Работа над организацией встреч в городах Беларуси продолжается, опыт Молодечно будет учтен при подготовке следующих встреч», — рассказали «Рэгiянальнай газеце» представители штаба.