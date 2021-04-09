Суд в Минске приговорил страйкболиста к 4 годам колонии за «приготовление к массовым беспорядкам»

Суд Заводского района Минска приговорил бывшего страйкболиста Виталия Щербича к 4 годам колонии в условиях усиленного режима по статье о подготовке к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как писало издание TUT.by, согласно обвинению, Щербич «имел отношение к массовым беспорядкам» с 9 августа 2020 года. По версии следствия, он приобрел и доработал предметы «для бесчинствующей толпы, организации погромов, поджогов, сопротивления законной деятельности правоохранительных органов, преступный умысел не довел до конца по независящим от него обстоятельствам».

Утром 17 ноября 2020 года к Щербичу, который работал кладовщиком в частной медицинской лаборатории и ранее много лет занимался страйкболом, пришли с обыском. Дома у него обнаружили дымовые шашки, петарды, «терку кустарного производства», аэрозоль со слезоточивым газом, пневматический пистолет, холостые патроны, страйкбольное оружие и «ежей». Кроме того, у него изъяли шесть наклеек с изображением «Погони», ленточку бело-красно-белого цвета. Самого Щербича задержали сразу после обыска.

Как сообщал TUT.by, из письменных материалов дела следует, что оперативники вышли на Щербича, когда изучали «деструктивные телеграм-каналы». По утверждению следствия, в одном из них обнаружили «деструктивные» сообщения с его телефона. Кроме того, по мобильному телефону следователи установили, что Щербич в августе и сентябре 2020 года находился в местах, где, по версии силовиков, проходили «массовые беспорядки» — в районе площади Бангалор, улицы Сурганова, стелы «Минск — город-герой».

Сам обвиняемый вину не признал. По его словам, он не писал «деструктивных» комментариев и не участвовал в акциях протеста. Наличие у него перцового баллончика Щербич объяснил необходимостью защищаться от собак в парке. На вопрос об обнаруженных «ежах» он пояснил, что нашел их в одном из дворов в сентябре и не хотел выбрасывать или сдавать в милицию, поскольку на них остались его отпечатки. Поэтому, по его словам, он хранил их дома.

Остальные обнаруженные при обыске предметы Щербач объяснил тем, что ранее он увлекался страйкболом, а часть из них досталась ему от родственников.

«[Дымовых шашек] приобреталось намного больше, большая часть была использована на страйкболе, оставшиеся лежали на балконе. Петарды также применяются для имитации боевой обстановки, приобретались давно, с запасом, все не израсходовал, хранил на балконе, высоко на стеллажах, чтобы дети не дотянулись. Изъятый фитиль — это часть бытовой шашки, которая используется для дезинфекции и обработки помещения от плесени. Продается он в хозяйственном магазине. На даче хотели применить. Шашка с фитилем горит порядка 6 часов, дым дезинфицирует. Терка — кусок спичечного коробка, для воспламенения. Пневматический пистолет остался от отца, после его смерти я хранил его как память, давно не брал в руки, не знаю, рабочий ли он, пуль от него не было. Холостые патроны лет пять назад нашел во время исторической реконструкции на Линии Сталина», — рассказал он.