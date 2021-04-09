Правозащитница и директор объединения «Звено» Татьяна Гацура‑Яворская задержана по уголовному делу

Правозащитница и директор просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская задержана по уголовному делу, сообщает TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

По словам ее мужа Владимира Яворского, 8 апреля прошли административные суды задержанными активистками «Звена» — одну наказали штрафом и отпустили, еще трое получили по семь суток. Активисток признали виновными в неповиновении сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП).

«Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых. Мы ждали возле изолятора, что ее отпустят, но в итоге адвокат сказала, что Татьяна задержана по уголовному делу», — рассказал Яворский. По какому делу проходит его жена, Яворский не знает.

6 апреля силовики провели обыски в квартирах организаторов выставки о работе медиков «Машина дышит, а я — нет» Натальи Трениной и Татьяны Гацуры-Яворской. По словам Владимира Яворского, в постановлении на обыск была указана часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

По словам Тимура, молодого человека Трениной, девушка перестала выходить на связь во второй половине дня 5 апреля. Во время обыска в квартире силовики изъяли два ноутбука, один из которых принадлежит Тимуру, и жесткие диски парня. Обыск прошел в квартире у еще одной активистки «Звена».

Позже всех активисток доставили в изолятор на Окрестина.

1 апреля в минское event-пространство «Месца», где проходила выставка «Машина дышит, а я — нет», пришли санстанция и МЧС. Проверка обнаружила нарушения, из-за которых со 2 апреля площадку закрыли до их устранения. Администратор пространства Александра рассказала, что сотрудники санстанции объяснили визит анонимной жалобой на несоблюдение санитарных норм. Также в «Месца» пришли и сотрудники МЧС, которые проверили помещение и объявили, что имеющаяся на площадке инструкция по пожарной безопасности не соответствует нормам.

В ночь на 6 апреля стало известно, что проект останавливается: «Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта "Машина дышит, а я — нет". Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку».