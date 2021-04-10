Оппозиционер Николай Статкевич рассказал, что его будут судить с политиком Сергеем Тихановским и блогером Игорем Лосиком

Оппозиционер Николай Статкевич рассказал, что его будут судить вместе с ведущим ютуб-канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, оператором этого ютуб-канала Артемом Саковым, автором телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорем Лосиком, бывшим SMM-администратором «Мужского государства» Дмитрием Поповым и блогером MozgOn Владимиром Цыгановичем.

Об этом Статкевич сообщил в письме еще 28 марта своей жене Марина Адамович, которая она опубликовала в фейсбуке; на него обратило внимание «Радыё Свабода».

До трех лет за стримы. В Беларуси задержаны уже восемь блогеров, критиковавших Лукашенко

По словам Статкевича, в деле 110 томов, но он решил прекратить знакомиться с материалами.

«Изучив "обвинительное" на 30% материалов "дела" я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием, — написал оппозиционер. — Я не хочу принимать участие в том, что считаю преступлением. Поэтому я отказываюсь знакомиться с другими материалами дела».

Всех активистов обвиняют по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков).