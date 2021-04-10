В Минске на мать 13‑летней девочки, написавшей на асфальте «Жыве», составили протокол за плохое воспитание

Партизанское РУВД Минска составило протокол на жительницу города Ирину за невыполнение обязанностей по воспитанию 13-летней дочери (часть 1 статьи 10.3 КоАП), лишь за то, что та написала на асфальте «Жыве», сообщает TUT.by.

По статье Ирине грозит штраф до десяти базовых величин. В протоколе написано, что 13-летняя Евгения «нанесла на асфальте надпись "ЖЫВЕ" краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия. Это выразилось в принятии ею активного участия в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Сделала она это, указано в протоколе, "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов". В итоге нарушила ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)».

Однако из-за юного возраста она еще не подлежит ответственности.

Как рассказала сама женщина, ее 13-летняя дочь — творческая личность и мать не удивило наличие у нее с собой баллончика с краской. Вечером 29 марта девочка гуляла с друзьями по улице Пулихова, около 19:30 она нарисовала на траве сердечки, а на тротуаре написала «Жыве». Рядом оказался бус с милицией и подростков задержали.

Детей доставили в Партизанское РУВД Минка, лишь после 22:00 сообщил матери о задержании ее 13-летней дочери, не объяснив причину. В отделе Ирина оставила жалобу, поскольку какое-то время милиционеры не пускали ее к дочери и общались с ней наедине.

«Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте "Жыве". Правонарушение совершила она, а ее друзья — свидетели. Я поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне пояснили: она же написала слово "жыве". Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: "Ты молодец, я тобой горжусь"», — говорит Ирина.

8 апреля саму Ирину вызвали на беседу в РУВД. Там она объяснила надпись тем, что ее дочь с трех лет танцует народные танцы и «белорусская культура у нее в крови чуть ли не с рождения».

«На это мне ответили, что у молодежи не принято говорить на белорусском. К тому же, сказали, вы же понимаете, слово "жыве" в сочетании с еще одним словом очень много чего означает», — пишет издание.