Минчанам пришли жировки за квартиру, в которых написано про «предателей с бчб‑флагами»

Минчанам пришли жировки за жилищно-коммунальные услуги, в которых написано про «предателей с бчб-флагами». Об этом пишут TUT.by и «Радыё Свабода».

В бланке написано, что «бчб — это флаг предателей и палачей своего народа», что «с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи беларуских деревень».

Кроме «мифов про бчб-флаг», в жировке упоминается опрос общественного мнения «Социальное решение», согласно которому Лукашенко доверяют 66,5% жителей, а 72,4% беларусов не поддерживают послевыборные акции протеста.