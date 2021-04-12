СК возбудил уголовные дела против сооснователей By_help Леончика и Стрижака; их подозревают в финансировании экстремизма

Против сооснователей By_help Алексея Леончика и Андрея Стрижака завели уголовные дела о финансировании экстремистского формирования (статья 361-2 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК). Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, Леончик и Стрижак «посредством иных лиц» передавали деньги медиаменеджеру Андрею Александрову и его девушке Ирине Злобиной, которые оплачивали штрафы протестующих и возмещали причиненный «их противоправными действиями» ущерб.

Как уточняет ведомство, Стрижак входит и в состав «так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти неконституционным путем», а также является сооснователем инициативы BYSOL, которая «занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности».

Кроме этого, настаивает СК, у ведомства есть доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного экстремистским формирования, «созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».