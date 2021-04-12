Мининформ прекратил вещание телеканала Euronews в Беларуси

Министерство информации прекратило вещание телеканала Euronews в Беларуси, пишет сайт ведомства.

Как уточняет Мининформ, срок действия разрешения, которое ранее выдали телеканалу для вещания в Беларуси, истек.

Но с 12 апреля, пишет ведомство, начинает вещать российский телеканал «Победа» — «масштабный проект "Первого канала", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Вещание Euronews уже прекращали в начале 2012 года. Тогда причиной отключения стали разногласия «Минских телевизионных информационных сетей» с правообладателями новостного канала на территории Беларуси относительно стоимости ретрансляции Euronews в кабельных сетях столицы. 1 июня 2012 года вещание телеканала возобновилось.