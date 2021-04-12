Редактора newgrodno.by оштрафовали на 725 рублей по статье о распространении экстремистских материалов

Ленинский суд Гродно оштрафовал редактора сайта newgrodno.by Игоря Ремзика на 25 базовых по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 17.11 КоАП), пишет hrodna.life.

Как уточняет издание, на суде Ремзик частично признал вину. Он рассказал, что разместил ссылку на телеграм-канал еще до признания его экстремистским — после все ссылки удалил, но одну пропустил.

Редактор, пишет hrodna.life, также обратил внимание на то, что на ютуб-канале государственного информационного агентства «Белта» тоже сохранилось видео с логотипом экстремистского канала, что, по мнению Ремзика, доказывает невозможность технически отследить каждое упоминание телеграм-канала.

В марте по той же статье на 12 300 рублей оштрафовали главного редактора hrodna.life Алексея Шоту. В суде он говорил, на момент публикации материалов телеграм-канал не был признан экстремистским, а после этого редакция удалила на сайте все упоминания.