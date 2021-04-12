Задержан глава партии БНФ Григорий Костусев

В Шклове вечером 12 апреля по уголовному делу задержали главу партии БНФ Григория Костусева, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на родственников политика.

Костусев находится в СИЗО КГБ в Минске. Родные подтвердили информацию журналистам Onliner и добавили, что политика задержали в 19 часов вечера.

«Но скорее всего, приехали к нему около 17-18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью», — рассказал зять Костусева.

По какому именно уголовному делу задержан Григорий Костусев, пока неизвестно.