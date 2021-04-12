Врача, которого с августа задерживали пять раз, уволили за опоздание в день освобождения из‑под ареста

Врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина уволили из РНПЦ неврологии и нейрохирургии за опоздание на работу на два часа в день выхода из Жодинского ИВС, сообщает TUT.by.

Доктор рассказал TUT.by, что вышел на свободу 8 апреля в 7:30 утра, а на работу в Минске пришел в 12:00. По его словам, администрация организовала собрание, где он объяснил свое опоздание, а в пятницу врач принес документы из суда и счета из изолятора.

«Вроде было все нормально. А сегодня, в понедельник, вдруг опять заседание. На нем меня ознакамливают с протоколом, что я отказался подробно пояснить, почему я в четверг вышел на работу в 12.00. Я в протоколе написал, что информация указана неверно и я не отказываюсь. В течение часа принес в администрацию более подробную докладную, почему 8 апреля вышел позже на работу. Но к этому времени уже был готов приказ о моем увольнении», — рассказал Бадамшин.

В приказе, подписанным директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача увольняют с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».

В объяснительной Руслан Бадамшин написал, что 8 апреля вышел из ИВС в Жодино в 7.30 утра и был без денег и телефона. Он отметил, что во время заключения спал на полу, так как в их камере изъяли подушки, матрасы и спальные принадлежности. Также он указал, что не имел возможности принимать душ и у него не было чистой одежды.

Бадамшин считает свое увольнение незаконным и собирается подавать в суд.

С августа 2020 года врач провел под арестом 63 дня. Последний раз его задержали 24 марта, когда он вышел из дома на работу. В протокола милиционеры указали, что после выхода из квартиры Бадамшин решил совершить мелкое хулиганство: кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью. 26 марта суд приговорил врача к 15 суткам ареста.