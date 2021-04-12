Мининформ заблокировал сайт Naviny.online агентства «Белапан»
Мининформ заблокировал сайт Naviny.online агентства «Белапан»
12 апреля 2021, 23:22
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По требованию Министерства информации был заблокирован доступ к сайту Naviny.online, принадлежащему агентству «Белапан», сообщает само издание.

Naviny.online — зеркало основного сайта интернет-газеты Naviny.by, заблокированного решением Мининформа в конце августа 2020 года. Тогда причиной блокировки стали материалы, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

30 марта стало известно, что Министерство информации получило возможность блокировать копии ранее заблокированных сайтов. При выявлении копии интернет-ресурса ведомство направляет уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи, и та включает копию сайта в список ограниченного доступа в течение одного дня.

В конце августа «Наша Нiва» опубликовала документ, подписанный экс-министром информации Игорем Луцким, о причинах блокировки сайтов Naviny.by и nn.by: «Межведомственной комиссией [по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности] сделан вывод о том, что информация, опубликованная на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by (с 13 по 28 августа 2020 г.), способствует нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь. Межведомственная комиссия также считает, что распространение подобной информации должно быть прекращено».

     
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