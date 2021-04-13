В Шклове силовики задержали зятя председателя партии БНФ Григория Костусева

В Шклове силовики задержали Дмитрия Антончика, зятя председателя партии БНФ Григория Костусева, сообщает правозащитный центр «Вясна» и 6tv.by.

Причина задержания неизвестна. Антончика остановили сотрудники ГАИ, рассказала журналистам его жена.

Позже стало известно, что его не задерживали. Силовики перегородили Антончику дорогу возле магазина и попросили проехать на его дачу для проведения обыска.

Зять главы партии БНФ на свободе, силовики провели обыск на его даче

Вечером 12 апреля силовики задержали самого Григория Костусева. Он находится в СИЗО КГБ в Минске.

«Скорее всего, приехали к нему около 17-18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью», — рассказывал зять Костусева Дмитрий Антончик.

По какому уголовному делу задержан Григорий Костусев, до сих пор неизвестно. Официально о его задержании не сообщалось.

Обновлено в 13:58. Добавлена информация, что Антончика не задерживали.