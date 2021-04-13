КГБ задержал по уголовному делу главу партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту

Комитет государственной безопасности подтвердил задержание главы партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты по уголовному делу, сообщает госагентство «Белта».

«Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута», — пишет агентство.

Как добавляет «Белта», после проведения «неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий» полная информация по ситуации будет предоставлена.

Григория Костусева задержали вечером 12 апреля. Он находится в СИЗО КГБ в Минске.

«Скорее всего, приехали к нему около 17-18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью», — рассказывал зять Костусева Дмитрий Антончик.

12 апреля с изданием «Наша Нiва» связалась жена Федуты и сообщила о его пропаже в Москве. Она уточнила, что с ним нет связи, и что она собирается вылетать в Москву на его поиски.

Александр Федута — беларуский политолог, который в 1994 году был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко и позже занимал должность начальника управления общественно-политической информации администрации президента. В 2005 году Федута издал книгу «Лукашенко. Политическая биография».

Во время президентских выборов 2010 года он работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря 2010 года Федуту арестовали и поместили в СИЗО КГБ. Позже его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.