Из Беларуси депортировали российского националиста Владимира Квачкова; перед этим он передал письмо Лукашенко

Из Беларуси депортировали российского националиста, 72-летнего полковника Владимира Квачкова. Об этом он рассказал на ютуб-канале «Спецтелеканал».

По словам Квачкова, его депортировали из республики с запретом въезда сроком на десять лет.

В ролике Владимир Квачков рассказал, что это произошло спустя сутки после того, как он отнес в Администрацию президента в Минске открытое письмо к Лукашенко, в котором пояснил, каким видит избирательное законодательство в Беларуси.

Владимир Квачков приезжал в Минск на международную конференцию «Русь — единое Отечество», которая прошла 9-11 апреля в республиканском культурно-просветительном центре Управления делами президента. По словам полковника, он выступил на конференции с двумя докладами.

8 апреля Владимира Квачкова и его жену сняли с поезда по пути в Минск «люди в гражданском», писал Avtozak LIVE.

«Нас сняли с поезда, доставили домой и убедительно попросили явиться в Следственный комитет», — рассказывала жена Квачкова.

В 2005 году Владимира Квачкова, полковника ГРУ Генштаба России в отставке, обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса. Суд присяжных его оправдал. В 2013 году он был осужден на восемь лет колонии по делу о содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) и попытке организовать вооруженный мятеж (часть 1 статьи 30 и статья 279 УК РФ).

В августе 2017 года Квачкова осудили еще на полтора года, признав виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) за видеообращение из колонии. Он вышел на свободу в феврале 2019 года после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.