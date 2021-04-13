Минздрав временно запретил ввозить в Беларусь и продавать отдельные продукты Nivea

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете ввоза и обращения отдельных товаров компании Nivea из-за нарушений, обнаруженных санэпидемслужбой, сообщает Минздрав.

Как пишет пресс-служба министерства, специалисты санэпидемслужбы обнаружили нарушения, среди которых: продажа продукции компании без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность; несоблюдение сроков годности и отсутствие производственного контроля в отношении парфюмерно-косметической продукции.

«По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки. В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре», — пишет Минздрав.

Всего, по сообщению министерства, санэпидемслужба запретила продажу почти 3 000 единиц товара парфюмерной и косметической продукции разных производителей.

16 января стало известно, что Skoda, NIVEA и Liqui Moly не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси. 18 января у Минска забрали право провести чемпионат мира по хоккею.