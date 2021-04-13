Зять главы партии БНФ на свободе, силовики провели обыск на его даче

Силовики провели обыск на даче Дмитрия Антончика, зятя председателя партии БНФ Григория Костусева. Об этом «Медиазоне» рассказал сам Антончик.

По его словам, обыск на его даче в Шклове проводили сотрудники КГБ. Они изъяли компьютер, страйкбольный привод, книги, диски, сувенирную продукцию с гербом «Погоня». Обыск связан с уголовным делом против главы партии БНФ Григория Костусева.

Номер уголовной статьи, указанной в постановлении на обыск, Дмитрий Антончик не помнит. По словам сотрудников, проводивших обыск, Костусев задержан по делу о действиях, направленных на захват власти.

Ранее сообщалось о задержании Антончика, но сам он рассказал, что его не задерживали. По его словам, силовики перегородили ему дорогу у магазина и сообщили, что необходимо провести обыск на его даче.

Григория Костусева задержали вечером 12 апреля. Он находится в СИЗО КГБ в Минске.

«Скорее всего, приехали к нему около 17-18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью», — рассказывал зять Костусева Дмитрий Антончик.

Официально о его задержании не сообщалось.