Суд приговорил минчанина к пяти годам химии за угрозы и оскорбления милиционеров в телеграм‑канале «Каратели Беларуси»

Суд Заводского района Минска приговорил минчанина Алексея Липеню к пяти годам химии за комментарии в телеграм-канале «Каратели Беларуси», сообщает правозащитный центр «Вясна». Судья Олег Коляда признал Липеню виновным в угрозах применения насилия в отношении сотрудника МВД (статья 364 УК) и публичное оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

Кроме этого, суд обязал минчанина выплатить пострадавшим милиционерам моральную компенсацию в размере 5 500 рублей.

По версии следствия, в период с 29 октября по 18 декабря 2020 года Алексей Липеня под вымышленными никами разместил в телеграм-канале «Картаели Беларуси» комментарии, в которых оскорбил 13 сотрудников милиции. Также, согласно обвинению, минчанин разместил несколько комментариев, содержащих угрозы, адресованные еще пяти милиционерам.

Потерпевшими по делу признаны более десяти сотрудников милиции, пишет «Вясна».

Обвиняемый Липеня в суде принес извинения потерпевшим. Он не отрицал того, что под воздействием эмоций после смерти Романа Бондаренко оставил оскорбительные комментарии в телеграм-канале «Каратели Беларуси», но не думал, что это повлечет какие-либо последствия.