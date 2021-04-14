КГБ задержал в Москве американского адвоката из Беларуси Юрия Зенковича

Сотрудники КГБ задержали в Москве американского адвоката Юрия Зенковича, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «Белапан» и жену юриста Елену Денисовец.

По ее словам, Зенкович находился в Европе и России в бизнес-поездке, 12 апреля должен был вернуться в США, но 11 числа перестал выходить на связь. Денисовец отметила, что «Юрий — человек политически активный, если была возможность встретиться с политиками, он бы не отказался от этой возможности».

Супруга позвонила в московскую гостиницу, где должен был остановиться Зенкович. Менеджер подтвердила, что видела задержание юриста. Его задерживали неизвестные в гражданском, но на ресепшне «показали какие-то "корочки" и сказали, что Юрий подозревается в терроризме».

13 апреля с Денисовец связался адвокат Павел Ульянцев из Минска. Он сообщил женщине, что Зенкович находится в СИЗО КГБ. Сам адвокат отказался комментировать «Медиазоне» ситуацию. Он подтвердил, что разговаривал с Денисовец, и сказал, что не является адвокатом Зенковича, пока с ним не подпишут договор. «Больше я это ни с кем не обсуждаю», — сказал адвокат и бросил трубку.

У Юрия Зенковича два гражданства — Беларуси и США. По словам Денисовец, американские дипломаты уже проинформированы о ситуации. До эмиграции в США в середине 2000-х Зенкович был активистом партии БНФ.

13 апреля КГБ подтвердил задержание главы партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты по уголовному делу. Федуту задержали в Москве.