Прокуроры запросили до 6,5 лет колонии 14‑и обвиняемым по делу о «массовых беспорядках» в Пинске

В суде Московского района Бреста гособвинение запросило от 5,5 до 6,5 лет колонии для 14-и обвиняемых в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) в ночь на 10 августа в Пинске, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Прокуроры запросили 5,5 лет колонии усиленного режима для фаната футбольного клуба «Хваля» Олега Рубца. Для двух других обвиняемых, Александра Терешко и Сергея Мовшука, обвинение добивается наказания в 6,5 лет колонии строгого режима.

Для десяти обвиняемых прокуроры запросили 6 лет колонии усиленного режима. Это Роман Багновец, Даниил Богнат, Григорий Гунько, Сергей Леженко, Станислав Михайлов, Дэвид Мостицкий, Вячеслав Рогащук, Игорь Соловей, Артур Халимончик и Вячеслав Шелемет. Для последней обвиняемой, Елены Мовшук, обвинение просит 6 лет колонии общего режима.

Даниил Богнат, Игорь Соловей и Станислав Михайлов не признали свою вину. Остальные 11 человек признали вину частично.

Пинчан обвиняют в том, что они «9 августа 2020 года приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок». По версии следствия, во время протеста обвиняемые «учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

Потерпевшими по делу проходят 109 милиционеров. Вред, причиненный большинству из них, не привел к проблемам со здоровьем. К 35 из них «пытались применить насилие и причинить телесные повреждения в виде побоев», указано в материалах дела.

В результате семерым милиционерам причинили менее тяжкие телесные повреждения, шестерым — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42-м — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, а 54-м — побои.

Трое потерпевших получили травмы, повлекшие расстройство здоровья на срок до 4 месяцев: закрытый перелом стопы, надрыв связки колена и перелом кисти руки.