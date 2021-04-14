В Поставах задержали депортированного в ноябре в Россию экс‑волонтера штаба Тихановской

В Поставах задержали гражданина России Андрея Новикова, которого депортировали из Беларуси в конце ноября, сообщает «Радыё Свабода».

Мужчину задержали 13 апреля, когда он приехал навестить жену и детей, которые жиут в Поставском районе. После задержания Новикова доставили в местный РОВД. 16 апреля ему предъявят обвинение в присутствии адвоката. Как сообщают журналисты, мужчине инкриминируют незаконное пересечение границы (статья 371 УК).

Во время избирательной кампании Андрей Новиков был волонтером инициативной группы Светланы Тихановской, пока его не задержали 6 июня за участие в пикете по сбору подписей. 12 июня Андрею Новикову предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

В конце ноября его освободили и депортировали в Россию, запретив въезд в Беларусь на десять лет. Несмотря на российское гражданство, Новиков прописан в поселке Лужесно Витебского района.

Как передает TUT.by, в декабре Новиков отправил аудиосообщение в телеграм-канал «Глубокое для жизни», где рассказал о своем освобождении: «26 ноября меня выдворили из Беларуси без соблюдения всех норм законодательства. Меня вывезли в том, в чем задержали летом, со скромным баулом вещей, которыми обжился в СИЗО. Вывезли по трассе М1 до границы с Российской Федерацией и оставили там — с российским паспортом и штампом о запрете въезда в Беларусь на десять лет».