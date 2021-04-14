Учительницу в Иваново осудили на 2,5 года домашней химии за два репоста в телеграм‑чат

Суд Ивановского района Брестской области приговорил учительницу Алены Пуцыкович к 2,5 годам домашней химии за клевету (статья 188 УК) сотрудника местного РОВД, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 12 ноября Пуцикович сделала репост в телеграм-чат «Иваново для жизни» сообщения о том, что старший оперуполномоченный по экономической преступности Ивановского ОВД Александр Задорожный снимал на камеру протестующих девушек в белой одежде, а затем лжесвидетельствовал против них в суде.

Также обвинение утверждает, что 5 декабря женщина сделала репост в телеграм-чат сообщения о том, что начальник ОВД Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов.

Следствие посчитало это клеветой (статья 188 УК). Гособвинитель запросил для обвиняемой 2,5 года домашней химии и удовлетворить два гражданских иска, поданных потерпевшими, — по 1 500 рублей каждый. Суд признал Елену Пуцыкович виновной и приговорил ее ровно к такому наказанию.

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11 ноября учительницу судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП), когда она с несколькими женщинами гуляла по Иваново с красно-белыми зонтиками. Тогда Пуцыкович оштрафовали на 55 базовых величин, а на суде против жещины свидетельствовал ее бывший ученик.