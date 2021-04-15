Мужа задержанной правозащитницы Татьяны Гацуры‑Яворской депортируют из Беларуси

Мужа правозащитницы и директора общественного объединения «Звено» Татьяны Гацуры-Яворской, украинского правозащитника Владимира Яворского депортируют из Беларуси. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой их сына Альгерда.

Яворскому запрещен въезд в Беларусь сроком на десять лет. Альгерд рассказал «Радыё Свабода», что Владимир Яворский с младшим сыном уже уехали в Украину. «Медиазоне» не удалось связаться с правозащитником, его телефон отключен.

Татьяну Гацуру-Яворскую задержали 6 апреля, в этот же день силовики провели провели обыск в ее квартире. По словам Владимира Яворского, в постановлении на обыск была указана часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках); 9 апреля стало известно, что правозащитница задержана по уголовному делу.