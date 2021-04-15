Минчанку приговорили к 2 годам домашней химии за оскорбление Лидии Ермошиной в телеграм‑чате

Минский суд Московского района приговорил 25-летнюю техническую писательницу Алевтину Корчик к двум годам домашней химии за оскорбление главы ЦИК Лидии Ермошиной в телеграм-чате (статья 369 УК), пишет TUT.by.

По версии обвинения, в октябре 2020 года Корчик оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошину в унизительном положении перед другими пользователями. Сообщение причиняет моральные и нравственные страдания Ермошиной, в глазах общественности подрывает ее авторитет и авторитет органов власти.

Как пояснила обвиняемая, в чате появилось порно-видео. Ее это расстроило, так как у нее был опыт, что подобным образом шантажировали близкого человека.

— Я вступила в спор с теми, кто непристойно называл девушку на фото. Написала, что большей [распутной женщиной] чем Ермошина, никому не стать все равно. Фамилию я написала, но никого конкретного в виду не имела. Много людей с такой фамилией. Это первое, что всплыло в голове. Фамилию председателя ЦИК узнала, когда мне уже предъявили обвинения, — рассказала Корчик.

На первом допросе она признавала, что оскорбила главу ЦИК. На суде обвиняемая рассказала, что давала показания под психологическим давлением и принуждением сотрудника, который сам формулировал показания. Кроме того ей говорили, что она поедет на Окрестина, где будет холодно, а если подпишет, то поедет домой. Она подписала, но ее все равно отвезли на Окрестина, где она провели трое суток.

Ермошина в суд не явилась, прокурор и адвокат согласились, что вызывать ее не нужно. Сама чиновница заявление на писала, среди письменных доказательств есть информация от оперативника, который по указанию начальства осуществлял мониторинг чатов Московского района.

— Сам логотип чата (белый медведь с красным сердцем в руках) говорит о том, что он был создан по мотивам идеологической и политической вражды. Такие чаты создавались в районах после выборов, поэтому кто такая Ермошина, там знают, — заявил гособвинитель.

В последнем слове Корчик сказала, что не желала разжигать политическую вражду:

— Что касается того, что в чат вступают с целью вражды и как будто аватарка это доказывает. Не я ставила эту картинку. Каждый вступает в чат по своим мотивам. Я хотела лучше знать своих соседей. У меня были исключительно хорошие намерения. Считаю, что наказание, которое прозвучало, слишком жесткое для человека, который никогда не привлекался к ответственности, который честно платит налоги и честно работает, старается сделать эту страну лучше.

Представитель прокуратуры попросил признать Корчик виновной и приговорить к 2 годам домашней химии. На следующий день судья приговорила девушку к этому сроку.