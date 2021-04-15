СТВ: Конституционная комиссия предлагает исключить статью об отзыве депутатов и дать право голоса беларусам от 20 до 70 лет

Конституционная комиссия, созданная для внесения изменений в основной закон, предложила исключить из него статью об отзыве депутатов, так как «она устарела и не используется на практике». Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Кроме этого, по словам ведущей эфира, в планах у комиссии наделить правом голоса беларусов в возрасте от 20 до 70 лет, а также снять ограничения для граждан, находящихся под стражей до суда, и позволить им голосовать.

В эфире СТВ сообщили, что сами беларусы предлагают отказаться от выдвижения кандидатов трудовыми коллективами. Такую же позицию озвучил председатель Конституционного суда и глава комиссии Петр Миклашевич.

«Объективные реалии общественно-политического развития в стране показывают, что необходимо отказаться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами. Надо определиться, что соответственно этим правом обладают политические партии, соответственно на конституционном уровне закрепить определенные принципы их в избирательном процессе», — рассказал он.

2 сентября в Брестской области возбудили уголовное дело части 1 статьи 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица) «в связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов», сообщала «Белта».

В конце августа 2020 года на 20 избирательных округах Минска часть избирателей инициировала отзыв депутатов Палаты представителей, но ни один из депутатов парламента не был отозван.