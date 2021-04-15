Суд дал три года колонии строителю, который ударил милицейский автомобиль на «Марше героев»

Минский суд Советского района приговорил мастера строительно-монтажных работ Ивана Цегалко к трем годам колонии по статьям 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК (Насилие в отношении милиции), пишет «Вясна».

По версии обвинения, Цегалко 13 сентября участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, блокировал дороги, препятствовал работе аптек, салонов и предприятий, которые были на пути следования. Около 6 часов, в районе улицу Тихой, испытывая озлобленность по отношению к милиционерам, ударил один раз ногой по служебному автомобилю. После этого дважды ударил сотрудников ОМОНа Попова и Назарова.

По словам обвиняемого, в тот день он гулял с другом. На улице Тихой к ним подъехал микроавтобус с силовиками. В толпе, кричали «Бандиты!», после чего раздался шум и хлопки от выстрелов. По его словам, он потерял равновесие и неумышленно оттолкнулся ногой от буса, чтоб не упасть. На капоте образовалась вмятина.

По словам обвиняемого, при задержании его били: повредили нос, наносили удары по голове, а также записали на видео, которое затем показали по госТВ.

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Тогда на видео, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы МВД показали диалог задержанного с омоновцами. Цегалко сказал, что его «толкнули вперед», вследствие чего он ударил ногой бус.

— И ты уже с ноги в буса, да? — спрашивает голос за кадром.

— Ну, считайте, да. Тут мой косяк, тут я согласен, — отвечает задержанный. Кто-то спрашивает у него, хотели ли «бус разбить» — мужчина ответил отрицательно и сказал, что «за бус ответит».

На суде Цегалко рассказал, что во время записи видео в ГУВД сотрудники милиции фактически заставляли его говорить то, что им нужно, угрожали избить, если будет что-то не так. Если он говорил неправильно, то видео переснимали.

Сотрудник ОМОНа Назаров, которого, согласно материалам дела, ударил Цегалко, на суде сказал, что обвиняемый ударил его два раза, целился в голову, но попал по рукам. На первом допросе во время следствия он говорил, что Цегалко ударил его палкой, на втором допросе — не палкой, а руками. Омоновец Попов сообщил, что получил от Цегалко удар кулаком в область лица. Назаров и Попов предъявили иски в 1000 рублей о компенсации морального вреда.

Судья Сергей Шатило приговорил Цегалко к тому же сроку, который запросил гособвинитель — 3 года колонии общено режима. Также строитель обязан выплатить по 1000 рублей компенсации морального вреда сотрудникам ОМОН.