Проект закона об упразднении адвокатских бюро и упрощенной сдаче экзаменов на адвоката для силовиков приняли в первом чтении

Законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», упраздняющий работу адвокатов индивидуально и в адвокатских бюро, приняли в первом чтении, сообщает телеграм-канал Палаты представителей.

Как пишет пресс-служба, по законопроекту единственной организационной формой адвокатской деятельности станут юридические консультации. При этом адвокаты, работающие индивидуально или в адвокатском бюро, для продолжения своей деятельности должны будут перейти в них.

Минюстова дюжина. В Беларуси лишают лицензий адвокатов, которые защищают журналистов, политиков и активистов

Законопроект предусматривает упрощение условий для тех, кто собирается стать адвокатом: исключается требование об обязательном 3-летнем стаже работы по специальности, вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи экзамена для бывших судей, прокуроров и силовиков.

Кроме этого, адвокаты смогут осуществлять свою деятельность только после принесения присяги.

По законопроекту, Минюст будет вправе не только проводить проверки, но и «влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе».

Начиная с августа 2020 года в Беларуси более полутора десятка адвокатов, большинство из которых выступали защитниками по «делам о протестах», лишились лицензии. Среди них адвокат по делу журналисток «Белсата» о стриме с «Площади перемен» Сергей Зикрацкий, защитница члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмила Казак и адвокат Владимир Созончук, защищавший политика Николая Статкевича и автора ютуб-канала «Серый кот» Дмитрия Козлова по «делу Тихановского».