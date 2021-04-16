Телеграм‑каналы «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных» признали экстремистскими

30 марта суд Ленинского района Могилева признал экстремистскими телеграм-каналы «Могилев 97%», «Бобруйск 97%», «Осиповичи для жизни» и «Бульвар Непокоренных», сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению ведомства, в каналах «систематически размещались экстремистские материалы, а также оскорбления представителей правоохранительных органов и госслужащих».

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя участники чатов регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах», — пишет пресс-служба.

Начиная с марта в Беларуси признали экстремистскими и другие телеграм-чаты и каналы. Среди них: «Витебск 97%», «Чат невероятного Витебска», а также «Водители 97%», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%», «Речица для жизни ЧАТ», «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%».