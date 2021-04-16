Студент БГУ, который должен был выйти после 25 суток ареста, стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме

Студент второго курса химического факультета Беларуского государственного университета Артем Боярский, который должен был выйти после 25 суток административного ареста, стал подозреваемым по уголовному делу о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). Об этом «Медиазоне» рассказала его мать Ольга.

По ее словам, об этом она узнала от следователя. Сейчас студент в ИВС на Окрестина.

Боярского задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Как рассказала Ольга, в протоколе указано, что в комнате общежития, в которой проживает студент, на окне висел бчб-флаг.

25 марта в телеграм-канале ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка появилось видео, на котором студент рассказывал, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата "Мая краiна Беларусь"».

Его мать говорит, что «никакой телеграм-канал он не администрировал».

Боярского, говорит Ольга, задерживали и до этого после одного из «маршей пенсионеров». Тогда суд дал ему 15 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП).