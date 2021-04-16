Юристу штаба Бабарико Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог

Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико.

Как уточняет канал, он остается в статусе обвиняемого по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК), но может свободно передвигаться по стране и работать.

Илью Салея задержали 9 сентября , а у него дома провели обыск. 10 сентября его арестовали и перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО-1 на Володарского. 12 сентября Салея взяли под стражу на два месяца.

17 октября стало известно, что Салей находится под домашним арестом.