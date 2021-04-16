Тима Белорусских в суде признал вину по делу о незаконном обороте наркотиков

В суде Московского района Минска музыкант Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) признал вину по предъявленному ему обвинению в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК), сообщает «Белта».

Как пишет агентство, певца обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г и его употреблении вместе с его знакомым по фамилии Кривецкий, который также проходит по делу как обвиняемый.

Согласно материалам дела, Морозов и Кривецкий в декабре 2020 года и январе 2021-го купили в интернете более 1,96 г гашиша. Часть наркотика они употребили в игровом клубе в Минске, а остальную часть обнаружили сотрудники милиции. При личном обыске у музыканта нашли также амфетамин.

Как пишет Sputnik, отвечая на вопросы прокурора, Морозов рассказал, что в первый раз попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». Сейчас, по его словам, он не употребляет их, но ранее у него были разовые случаи употребления гашиша и кокаина. На вопрос прокурора о периодичности употребления, певец ответил, что «до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет».

Музыкант также рассказал в суде, что приобретал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, используя чужой телефон.

По рассказу Морозова, его задержали 6 января ночью на выходе из клуба и изъяли у него гашиш и амфетамин (его он купил еще осенью 2020 года). Морозов пояснил, что в вечер задержания они со вторым обвиняемым употребили часть имевшихся при себе наркотиков, и в целлофановом пакетике осталась часть гашиша. В суде музыкант говорил о том, что не собирался сбывать гашиш, а просто хранил при себе.

Утром на заседание по делу поп-исполнителя не пустили журналистов нескольких независимых изданий, сославшись на нехватку мест в зале суда.

Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. Сам он тогда назвал эту информацию вбросом. Позже музыканта выпустили под залог, второй обвиняемый Кривецкий находится под стражей.

Обновлено в 14:16. Добавлена информация Sputnik о допросе Тимы Белорусских в суде.