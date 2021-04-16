Прокурор запросил 2 года домашней химии для Тимы Белорусских по обвинению в обороте наркотиков
Прокурор запросил 2 года домашней химии для Тимы Белорусских по обвинению в обороте наркотиков
16 апреля 2021, 14:39
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В суде Московского района Минска гособвинение запросило два года домашней химии для музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Второму обвиняемому, Антону Кривецкому, прокурор запросил два с половиной года той же меры наказания, сообщает «Комсомольская правда в Беларуси».

Эту информацию подтвердила «Медиазоне» адвокат музыканта Мария Колесова-Гудилина.

Певца обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г и его употреблении вместе с его знакомым Антоном Кривецким, который также проходит по делу как обвиняемый. Морозов признал вину.

Согласно материалам дела, Морозов и Кривецкий в декабре 2020 года и январе 2021-го купили в интернете более 1,96 грамм гашиша. Часть наркотика они употребили в игровом клубе в Минске, а остальную часть обнаружили сотрудники милиции. При личном обыске у музыканта нашли также амфетамин.

Отвечая на вопросы прокурора, Морозов рассказал, что в первый раз попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». Сейчас, по его словам, он не употребляет их, но ранее у него были разовые случаи употребления гашиша и кокаина. На вопрос прокурора о периодичности употребления, певец ответил, что «до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет».

Музыкант также рассказал в суде, что приобретал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, используя чужой телефон.

По рассказу Морозова, его задержали 6 января ночью на выходе из клуба и изъяли у него гашиш и амфетамин (его он купил еще осенью 2020 года). Морозов пояснил, что в вечер задержания они со вторым обвиняемым употребили часть имевшихся при себе наркотиков, и в целлофановом пакетике осталась часть гашиша. В суде музыкант говорил о том, что не собирался сбывать гашиш, а просто хранил при себе.

Утром на заседание по делу поп-исполнителя не пустили журналистов нескольких независимых изданий, сославшись на нехватку мест в зале суда.

Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. Сам он тогда назвал эту информацию вбросом. Позже музыканта выпустили под залог, второй обвиняемый Кривецкий находится под стражей.

     
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