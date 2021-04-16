На заседание по делу Тимы Белорусских не пустили журналистов независимых изданий

На заседание по делу музыканта Тимы Белорусских, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ без цели сбыта (часть 1 статьи 328 УК), не пустили журналистов нескольких независимых изданий, сославшись на нехватку мест в зале суда, сообщил корреспондент «Медиазоны».

Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. Сам он тогда назвал эту информацию вбросом.

По версии следствия, Белорусских и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года купили 1,96 грамма гашиша и выкурили часть «в помещении игрового клуба в Минске». Оставшееся количество обнаружили милиционеры. Во время обыска у музыканта также обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма.

Позже музыканта выпустили под залог, его знакомый находится под стражей.