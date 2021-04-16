Суд приговорил Тиму Белорусских к 2 годам домашней химии по делу о незаконном обороте наркотиков

Суд Московского района Минска приговорил музыканта Тиму Белорусских к 2 годам домашней химии по обвинению в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 328 УК), сообщает «Комсомольская правда в Беларуси» из зала суда.

Эту информацию подтвердила «Медиазоне» адвокат музыканта Мария Колесова-Гудилина.

Второго обвиняемого по этому же делу Антона Кривецкого также приговорили к 2 годам домашней химии.

Как уточняет «Еврорадио», суд также постановил конфисковать айфоны Морозова и Кривецкого как средства совершения преступления (часть 1 статьи 46/1 УК).

По материалам дела, Морозов и Кривецкий в декабре 2020 года и январе 2021-го купили в интернете более 1,96 грамм гашиша. Часть наркотика они употребили в игровом клубе в Минске, а остальную часть обнаружили сотрудники милиции. При личном обыске у музыканта нашли также амфетамин.

Отвечая на вопросы прокурора, Морозов рассказал, что в первый раз попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». Сейчас, по его словам, он не употребляет их, но ранее у него были разовые случаи употребления гашиша и кокаина. На вопрос прокурора о периодичности употребления, певец ответил, что «до задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет».

Музыкант также рассказал в суде, что приобретал наркотики на специальных интернет-площадках, через систему закладок, используя чужой телефон.

По рассказу Морозова, его задержали 6 января ночью на выходе из клуба и изъяли у него гашиш и амфетамин (его он купил еще осенью 2020 года). Морозов пояснил, что в вечер задержания они со вторым обвиняемым употребили часть имевшихся при себе наркотиков, и в целлофановом пакетике осталась часть гашиша. В суде музыкант говорил о том, что не собирался сбывать гашиш, а просто хранил при себе.

Вину музыкант признал.

Как сообщает «Комсомольская правда в Беларуси» из зала суда, адвокат Морозова Мария Колесова-Гудилина на прениях сторон акцентировала внимание на признании музыкантом вины, а также на том, что у него на иждивении пятилетняя дочь и жена. Она упомянула, что Морозов выступал на Славянском базаре и что в своих песнях он сможет доносить мысль о вреде наркотиков.

Адвокат Кривецкого назвала подзащитного добрым, воспитанным и достойным человеком и акцентировала внимание на том, что он не пытался избежать уголовного наказания, пишет «Комсомольская правда в Беларуси».

«Все это время он переживал не только за себя, а за то, какие страдания он причинил своим родителям. Он из очень хорошей семьи», — сказала адвокат.

В последнем слове Антон Кривецкий признал вину и попросил прощения у своих родителей и девушки, сказав, что «вернуть их нервы и здоровье» уже не сможет.

Морозов сказал, что каждый день думает о своей дочери и хочет «показать свою отцовскую любовь ей максимально».

«Прошу прощения и у близких, и у поклонников, они переживали и не понимали, что происходит. Изменилось мое отношение к здоровью: я занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, много читаю», — передает его слова из зала суда «Комсомольская правда в Беларуси».

Сообщение о задержании Морозова появилось в конце января. Сам он тогда назвал эту информацию вбросом. Позже музыканта выпустили под залог, второй обвиняемый Кривецкий находится под стражей.