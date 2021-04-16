Законопроект об уголовной ответственности за повторные нарушения на митингах приняли в первом чтении

Палата представителей приняла в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», пишет «Белта».

Как пишет агентство, законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за «неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий», если в течение года после двух «административок» человек снова совершит такое правонарушение.

Помимо этого, в законопроекте предлагают ввести уголовную ответственность за «умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица», если это причинило существенный вред его интересам. При этом, речь идет в том числе о таких действиях, совершенных в связи со служебной деятельностью потерпевшего.

Также в документе вводят уголовную ответственность за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, запрещенной информации, если этот владелец совершит такое действие в течение года после «административки» за такое же нарушение.

212.1. Сколько раз повторять



Статья 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения митинга) появилась в российском Уголовном кодексе летом 2014 года. В январе 2015 года Следственный комитет возбудил по ней первые дела против трех активистов. Новая норма фактически узаконила возможность судить дважды за одно правонарушение, говорили тогда адвокаты и правозащитники

Кроме этого, проект вводит уголовную ответственность за «участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности» и за неисполнение решения о признании организации экстремистской.

Также, как сообщает агентство, в документе предлагается ужесточить наказания за клевету; призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности; неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда; сопротивление сотруднику ОВД; насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД и надругательство над государственными символами.

Летом 2014 года в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения митинга). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. В России эта статья также известна как «дадинская» — по имени первого осужденного по ней человека, Ильдара Дадина. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, однако позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет. 22 февраля 2017 года Верховный суд России отменил приговор.