Против директора благотворительной организации «Полесская доброта» возбудили дело о финансировании протестов

Прокуратура возбудила уголовное дело о финансировании грубого нарушения порядка (часть 2 статьи 342 УК) против директора пинской благотворительной организации «Полесская доброта» Елены Шимолиной, сообщила пресс-служба ведомства.

По утверждению прокуратуры, Шимолина выделяла «финансовое и иное материальное обеспечение» для протестующих через «Полесскую доброту».

«Они думают, что люди с инвалидностью шили бело‑красно‑белые флаги». Силовики заподозрили благотворителей в связях с протестующими

Ранее Шимолина открыто поддерживала оппозицию и призывала на президентских выборах голосовать за Светлану Тихановскую, а также осудила насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. «Полесская доброта» материально помогала пинчанам, пострадавшим от жестокого обращения со стороны милиционеров.

После этого в офисе организации и дома у Шимолиной прошли обыски, а саму женщину несколько часов допрашивали в отделе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. После этого она уехала из Беларуси. Шимолина рассказывала «Медиазоне», что во время допроса силовики говорили о финансировании протестов с ее стороны, но в тот момент не было известно, возбудили ли против нее соответствующее уголовное дело.