КГБ: Федута и Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью с целью захвата власти

Политолог Александр Федута и американский адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава КГБ Иван Тертель.

По словам Тертеля, КГБ завершил «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности». В эфире ОНТ также рассказали, что к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — сказал Тертель.

В эфире ОНТ показали кадры задержания в Москве при поддержке ФСБ Александра Федуты и Юрия Зенковича.

ФСБ заявила, что Зенкович и Федута планировали «военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение Лукашенко». В репортаже ОНТ сообщили, что группа собиралась осуществить свой план в июне-июле.

Против Александра Федуты и Юрия Зенковича возбудили уголовное дело о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти (статья 357 УК).

13 апреля КГБ подтвердил задержание главы партии БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты по уголовному делу. Федуту задержали в Москве. 14 апреля стало известно о задержании в Москве Юрия Зенковича.