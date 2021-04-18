«Россия 1»: подозреваемые в покушении на Лукашенко получили данные сотрудников КГБ от хакеров, взломавших сервера ведомства

Подозреваемые в попытке военного переворота в Беларуси и покушении на Александра Лукашенко получили данные на высших должностных лиц КГБ, СК и МВД от хакеров, которые взломали сервера ведомств. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» в сюжете «Вестей недели».

Как утверждается в сюжете, в Москве политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович встречались в корчме на Садовом кольце с несколькими генералами Вооруженных сил Беларуси. На встречу они привезли поименный список лиц, которые занимают высшие должности в органах власти страны — их планировалось убить или лишить свободы. Как сообщил автор сюжета, эту информацию помогли достать хакеры.

«Все личные данные на них <…> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — говорит в сюжете «Вестей недели» Зенкович.

К подготовке переворота, пишет РБК со ссылкой на сюжет «России 1», подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Зенкович и Федута заявили, что им нужно как минимум пять лет, чтобы трансформировать общество и государство, а после переворота Беларусь должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши.

«Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — приводит РБК слова Зенковича.

В конце встречи адвокат и политолог предложили генералам присвоить себе имущество Лукашенко.

«Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — сказал Зенкович и предположил, что свои запасы Лукашенко может держать «дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен».

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что Федута и Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — сказал Тертель.