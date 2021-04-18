КГБ: Адвокат Зенкович подкупал силовиков для насильственного свержения власти

Адвокат Юрий Зенкевич подкупал и вербовал беларуских военнослужащих и силовиков в ходе подготовки к насильственному свержению власти, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в Беларуси впервые возбудили уголовное дело о заговор с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Наказание по ней — от 8 до 12 лет лишения свободы.

Бычек заявил, что адвокат с американским гражданством Юрий Зенкович связан со спецслужбами США. «Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — сказал представитель КГБ.

Также он заявил, что следователи задокументировали встречи с военнослужащими и «представителями других террористических групп», работу которых «пресекли ранее». Также комитет «зарегистрировал два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций».

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — сказал Тертель.

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