Экономический суд решил ликвидировать брестскую «Польскую школу» «в целях защиты государственных интересов»

Экономический суд Брестской области вынес постановление о ликвидации ООО «Польская школа», передает «Белта».

Исковое заявление подавал прокурор Бреста «в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города».

25 марта стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130) против главы не признанного беларускими властями Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц».

Как сообщало ведомство, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

В тот же день в Гродно задержали активиста Союза поляков Андрея Почобута. Его жена сообщала, что в их квартире прошел обыск по делу о разжигании национальной вражды.