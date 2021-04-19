«Горизонт» расторг договор аренды с «Имагуру» в одностороннем порядке, бизнес‑клуб закрывается

Бизнес-клуб «Имагуру» закрывается: холдинг «Горизонт», у которого хаб арендовал помещение, расторг договор в одностороннем порядке, объявила в фейсбуке его основательница Татьяна Маринич.

По словам Маринич, «Горизонт» расторг договор без объяснения причин. И.о. холдинга в телефонном разговоре с Маринич назвала решение «поручением» и «приказом». Сама Маринич считает это «политическим заказом на уничтожение бизнеса».

5 марта в Минске силовики задержали участников конференции студенческого профсоюза, которая проходила в "Имагуру".