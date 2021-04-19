Суд приговорил к 3 и 3,5 годам колонии фигурантов дела о «повешенных» ростовых куклах

Суд Круглянского района приговорил могилевчан Сергея Скока и Максима Сергеенко к 3,5 годам колонии, Ольге Климовой дали 3 года колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Фигурантов признали виновными в совершении злостного хулиганства (часть 2 статьи 339 УК) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК). Суд, уточняют правозащитники, был закрытый — некоторые свидетели по уголовному делу обвиняются по другому эпизоду.

О задержании четырех человек, которые «изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц и повесили их на путепроводах» в Могилевской области, сообщало 27 ноября МВД. Тогда сообщалось только про возбуждение уголовного дела о хулиганстве.

Позже, пишет «Вясна», стало известно о восьми подозреваемых по этому делу.