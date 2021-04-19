Еще двух адвокатов вызвали на внеочередную аттестацию квалификационной комиссии при Минюсте

Квалификационная комиссия при министерстве юстиции вызвала адвокатов Валерия Зенковича и Светлану Хололович на внеочередную аттестацию, которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал проекта «Право на защиту».

Как уточняет проект, основанием для переаттестации Зинкевича стала удаленная фотография в его инстаграме с подписью «От последних дней просто захватывает дух! Удачи нашей любимой Беларуси». По версии Квалификационной комиссии, эта фотография «не способствует повышению престижа и авторитета адвокатуры в обществе».

Причина, по которой на переаттестацию вызывают Хололович, не называется.

С октября 2020 года Минюст лишил лицензий 16 адвокатов.