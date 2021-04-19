Песков: Путин и Байден обсуждали «попытку госпереворота» в Беларуси

Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

О разговоре двух президентов рассказал 17 апреля Александр Лукашенко.

«Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос [об участии США в попытке переворота в Беларуси]. Бульканье — и ни одного ответа», — сказал тогда Лукашенко.

Как сообщал ТАСС, Госдеп США опроверг причастность США к попытке устранения Лукашенко.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев.