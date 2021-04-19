США возобновили санкции против «Белнефтехима», «Белшины», «Гродно Азота» и еще шести предприятий

США возобновили санкции против нескольких белорусских предприятий. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов.

Под санкции попали предприятия «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

О возобновлении санкций заявила на встрече со Светланой Тихановской посол США в Беларуси Джули Фишер. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено, пишет пресс-служба Тихановской.

«Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных», — говорится в сообщении.

31 марта стало известно, что США намерены возобновить санкции против девяти беларуских предприятий, приостановленные в 2015 году.

«Но этот шаг обратимый, и мы призываем беларуские власти предпринять шаги, которые позволят нам сделать это, в частности, освободив всех политзаключенных», — говорил официальный представителья Госдепартамента США Нед Прайс.