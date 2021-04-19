Бывший следователь Евгений Юшкевич задержан по статье о теракте

Бывший следователь и сооснователь проекта ByChange Евгений Юшкевич задержан по статье об акте терроризма (статья 289 УК), сообщила его адвокат Мария Колесова-Гудилина. Он находится в СИЗО КГБ.

«Родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК РБ», — написала адвокат.

Ранее девушка Юшкевича Валерия Эйсмант писала, что он несколько часов не выходит на связь. Со слов соседей, возле дома Юшкевича ожидала милиция. Позже активист Антон Мотолько писал, что в квартире Юшкевича силовики провели обыск.

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

17 марта в машину Юшкевича забрались неизвестные, пока он был на допросе в СК. На видео, записанном видеорегистратором в машине экс-следователя, периодически появляются чьи-то руки, слышен звук открывающейся и закрывающейся двери автомобиля и замка от сумки или куртки.