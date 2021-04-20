Прокурор запросил 12 лет колонии минчанину за наезд на военнослужащих 10 августа

В Минском городском суде гособвинитель запросил для 25-летнего инженера Тихона Осипова 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, пишет правозащитный центр «Вясна».

Минчанина обвиняют по части 2 статьи 293 УК (массовые беспорядки), части 1 статьи 400 УК (заведомо ложный донос), части 1 статьи 14 и статьи 362 УК (покушение на убийство военных).

По версии обвинения, Осипов участвовал в акциях протеста, наехал на своем автомобиле на пятерых военнослужащих. Позже он утопил свой автомобиль в водоеме и заявил об угоне.

Осипов признал вину по статье о заведомо ложном доносе. На суде минчанин рассказал, что испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник направлял оружие в сторону его автомобиля. Осипов пригнулся и не контролировал дорожную ситуацию.

Суд над Осиповым начался 12 апреля. Пострадавшими выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Все потерпевшие на суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.