Телеграм‑канал «Беларусь головного мозга» признали экстремистским

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским телеграм-канал «Беларусь головного мозга», сообщает МВД.

По мнению властей, в канале публиковались материалы, направленные на разжигание социальной вражды, и оскорбления силовиков и чиновников.

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси и изменения конституционного строя участники канала регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, радикализации, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах», — сказано в сообщении МВД.